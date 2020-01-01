وزير السياحة يغلق ٣ فنادق بالغردقة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
محمد طه
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار ثلاث قرارات بإلغاء كافة التراخيص السياحية لثلاث فنادق وقري سياحية بالبحر الاحمر شهيرة مملوكة لرجل الأعمال س ع، وذلك حفاظًا على سمعة مصر السياحية وأمنها.
 
وحملت القرارات الصادرة من وزير السياحة والآثار أرقام ٣٨٣ و٣٨٤ و٣٨٥، وذلك لفنادق كان قطاع التفتيش والرقابة بوزارة السياحة والاثار برئاسة عبد الفتاح العاصي قد قدم مذكرة تفصيلية بالمخالفات التي ارتكبها ملاك وإدارة عدة الفنادق.
 
وكلف وزير السياحة والاثار جهات الاختصاص ومكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر وشرطة السياحة وغرفة الشركات السياحية وغرفة المنشات الفندقية لتنفيذ القرار واعتبار الأمر هام وعاجل.

وفي سياق منفصل 


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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