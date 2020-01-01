محافظ بني سويف ورئيس الجامعة ينعيان الفريق محمد العصار: فقدنا نموذجًا للوطنية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
نعى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف بالنيابة عن أبناء المحافظة وكافة أجهزتها ببالغ الحزن والأسى وفاة الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي وافته المنية اليوم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الشعب المصري وأسرته الصبر والسلوان والإحتساب.

وأعرب محافظ بنى سويف، في بيان إعلامي، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، الذي كان يمثل واقعًا ملموسا للعطاء والحب والانتماء للوطن، ونموذجًا يحتذى به في العمل والإخلاص في كافة المسؤوليات والمهام التى أسندت له خلال حياته الحافلة والمشرفة، التى ستظل نبراسا للأجيال الحالية والقادمة.

رئيس جامعة بني سويف

كما نعى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، في بيان له، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مثمنًا دوره الوطني كرجل عسكري وهب كل حياته لخدمة وطنه وكقيمة وطنية لها دور بارز في الدفاع عن الوطن في لحظات فارقة شهدت تحديات جسيمة، ولدوره البارز في تطوير وتنمية مصر الجديدة.

وببالغ الحزن والأسى، أعرب الدكتور منصور حسن بالنيابة عن مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتوفي، اليوم، توفي الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن عمر يناهز 76 عاما، وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام قليلة قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

ولد العصار فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

ولمع اسم الفريق العصار، خلال فترة 2011، حيث شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور بمؤتمر 3 يوليو، والذى انتهى بالاعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصرى، ونهاية حكم الإخوان.

وحصل العصار خلال مسيرته الحافلة على سام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب من الطبقة الاولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية مقاتلى أكتوبر 73، ووسام جوقة الشرف "مرتبة قائد" من فرنسا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة محمد العصار وفاة الفريق العصار وزير الدولة للانتاج الحربي مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا دكتور محمد هاني غنيم جامعة بني سويف بني سويف الفريق محمد العصار

أخبار تهمك

الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ حوالي 4 ساعات

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

منذ 39 دقيقة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

سيميوني يكشف سر احتساب ركلات جزاء لصالح ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ ساعة

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة و 13 دقيقة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 20 ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

أمين عام 'القومي لأسر الشهداء' ينعي الفريق العصار

وزير الإعلام ينعى اللواء العصار: كان يتميز بالإخلاص في خدمة وطنه

نقيب الإعلاميين ينعى وفاة اللواء العصار: مصر فقدت أحد رموزها

رئيس الوفد ينعي الفريق محمد العصار

أحمد موسى يبكي على الهواء أثناء إعلان خبر وفاة الفريق العصار (فيديو)

'الوطنية للصحافة' تنعى اللواء العصار: كان مثالًا للرجل المدافع عن بلاده

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:48 م

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:41 م

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

10:13 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»