محافظ بني سويف ورئيس الجامعة ينعيان الفريق محمد العصار: فقدنا نموذجًا للوطنية

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نعى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف بالنيابة عن أبناء المحافظة وكافة أجهزتها ببالغ الحزن والأسى وفاة الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي وافته المنية اليوم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الشعب المصري وأسرته الصبر والسلوان والإحتساب.



وأعرب محافظ بنى سويف، في بيان إعلامي، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، الذي كان يمثل واقعًا ملموسا للعطاء والحب والانتماء للوطن، ونموذجًا يحتذى به في العمل والإخلاص في كافة المسؤوليات والمهام التى أسندت له خلال حياته الحافلة والمشرفة، التى ستظل نبراسا للأجيال الحالية والقادمة.



رئيس جامعة بني سويف



كما نعى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، في بيان له، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مثمنًا دوره الوطني كرجل عسكري وهب كل حياته لخدمة وطنه وكقيمة وطنية لها دور بارز في الدفاع عن الوطن في لحظات فارقة شهدت تحديات جسيمة، ولدوره البارز في تطوير وتنمية مصر الجديدة.



وببالغ الحزن والأسى، أعرب الدكتور منصور حسن بالنيابة عن مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.



وتوفي، اليوم، توفي الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن عمر يناهز 76 عاما، وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام قليلة قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.



ولد العصار فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.



ولمع اسم الفريق العصار، خلال فترة 2011، حيث شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور بمؤتمر 3 يوليو، والذى انتهى بالاعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصرى، ونهاية حكم الإخوان.



وحصل العصار خلال مسيرته الحافلة على سام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب من الطبقة الاولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية مقاتلى أكتوبر 73، ووسام جوقة الشرف "مرتبة قائد" من فرنسا.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

