أفغانستان.. زلزال بقوة 4,6 درجات يضرب كابول

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
وكالات

أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، مساء اليوم الإثنين، بأن هناك زلزال ضرب أفغانستان، وخصوصا العاصمة كابول بقوة 4,6 درجات، موضحاً أنه "تم تحديد مركزه على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من العاصمة الأفغانية"، لافتاً إلى أن "الزلزال وقع في الساعة 20:36 في إقليم باغمان الواقع في ولاية كابول".

وأكد المتحدث باسم الوزارة الأفغانية لإدارة الكوارث الطبيعية أحمد تميم عظيمي، بعدما أشار في وقت سابق إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجات، وفقاً لما نقلته "فرانس برس".

ولم تعلن حتى الآن أي حصيلة إصابات أو أضرار مادية، لكن السكان في كابول هرعوا إلى الطرق بسبب قوة الهزة التي كانت أشبه بانفجار قوي.

وغالباً ما تضرب زلازل شمال أفغانستان وباكستان وخصوصا محيط سلسلة هندوكوش الجبلية حيث تتصادم الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

وفي يوم 9 مايو 2018، وقع زلزال بقوة 6.2 درجات في شمال أفغانستان، شعر به سكان إسلام أباد ودوشنبه، عاصمتي باكستان وطاجيكستان، الواقعتين على بعد مئات الكيلومترات من مركزه، لكنه لم يسفر إلا عن أضرار محدودة.

وفي أكتوبر، قضى 400 شخص جراء زلزال بقوة 7.5 درجات في باكستان وأفغانستان، تسبب بتدمير مبانٍ في مناطق وعرة، ما عرقل وصول عمليات الإغاثة.

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