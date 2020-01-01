بسبب الزمالك.. نجم بيراميدز يضغط للرحيل عن الفريق

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:30 م
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي

يرغب نادي الزمالك منذ فترة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

وانتشرت العديد من الأنباء في الأيام القليلة الماضية التي تشير إلى توصل مسؤولي القلعة البيضاء لاتفاق مع نبيل عماد "دونجا" نجم خط الوسط في بيراميدز لضمه في الصيف.

وكشفت الأنباء أن دونجا وقع على عقد مدته 4 مواسم قادمة مع نادي الزمالك خلال الجلسة التي جمعته بإدارة النادي الأيام الماضية وطلب حسم باقي التفاصيل مع إدارة بيراميدز.

ويحاول دونجا الضغط على إدارة نادي بيراميدز للموافقة على رحيله إلى صفوف نادي الزمالك في الصيف وعدم المبالغه في المطالب مع الأبيض.

وسيبدأ مسئولو الفارس الأبيض في التفاوض مع إدارة نادي بيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة لمعرفة مطالب النادي  لحسم صفقة الفترة المقبلة.

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