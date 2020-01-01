ضياء رشوان ينعى وزير الإنتاج الحربي: ناضل بشرف في ساحات القتال

نعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، الفريق محمد سعيد العصار، الذي ارتقت روحه إلى بارئها مساء اليوم.





وقال "رشوان" في بيان له اليوم، إن فقيد مصر الكبير قد قاتل وناضل بشرف في ساحات القتال ومراكز صنع القرار ومواقع الإنتاج، وذلك من أجل تحرير الأرض، ومن أجل حماية استقرار البلاد وتقدمها ورفعتها، وكان مشاركًا بكل تفان وروح وطنية في كل المنعطفات الكبرى التي مرت بها مصر، منذ معركة تحرير التراب الوطنى في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، وحتى آخر لحظة من حياته، وحظي بتقدير الشعب المصري في كل المراحل.





وأضاف: "رحم الله الفريق محمد العصار، وألهم الشعب المصري والقوات المسلحة وأسرة الفقيد الكريمة الصبر والسلوان".





وكان قد توفي مساء اليوم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





تفاصيل حول حياة الفريق العصار





العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.



