ضياء رشوان ينعى وزير الإنتاج الحربي: ناضل بشرف في ساحات القتال

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:19 م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ميسون أبو الحسن
نعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، الفريق محمد سعيد العصار، الذي ارتقت روحه إلى بارئها مساء اليوم.

وقال "رشوان" في بيان له اليوم، إن فقيد مصر الكبير قد قاتل وناضل بشرف في ساحات القتال ومراكز صنع القرار ومواقع الإنتاج، وذلك من أجل تحرير الأرض، ومن أجل حماية استقرار البلاد وتقدمها ورفعتها، وكان مشاركًا بكل تفان وروح وطنية في كل المنعطفات الكبرى التي مرت بها مصر، منذ معركة تحرير التراب الوطنى في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، وحتى آخر لحظة من حياته، وحظي بتقدير الشعب المصري في كل المراحل.

وأضاف: "رحم الله الفريق محمد العصار، وألهم الشعب المصري والقوات المسلحة وأسرة الفقيد الكريمة الصبر والسلوان".

وكان قد توفي مساء اليوم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

تفاصيل حول حياة الفريق العصار

العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الدولة للانتاج الحربي نقيب الصحفيين ضياء رشوان الفريق محمد العصار الفجر

أخبار تهمك

سيميوني يكشف سر احتساب ركلات جزاء لصالح ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 6 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

صلاح محسن يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض عرضًا من الدوري الفرنسي لضم نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 19 ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي ناعيا العصار: مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

وزير الإعلام ينعى اللواء العصار: كان يتميز بالإخلاص في خدمة وطنه

سمير فرج ناعيًا "العصار": أحدث طفرة في وزارة الإنتاج الحربي.. ونعزي أنفسنا

حسين زين ناعيًا العصار: رجل مخلص له مواقف وطنية

وزير الأوقاف ينعي العصار: كان متفانيًا محبًا لدينه.. وصاحب فضل إنشاء المدارس القرآنية

أحمد موسى يبكي على الهواء أثناء إعلان خبر وفاة الفريق العصار (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

03:24 م

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»