المركزي الفرنسي: 14 % نمو اقتصادي متوقع في الربع الثالث

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
قال المركزي الفرنسي في بيان، اليوم الإثنين، إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يمكن أن يتوسع بوتيرة غير مسبوقة تبلغ 14 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري إذا ظل النشاط عند المستويات الحالية على الأقل.

ويتوقع البنك المركزي انكماش الاقتصاد بنسبة 14 بالمائة بأكبر وتيرة على الإطلاق في الربع الثاني حيث بدأت فرنسا في الخروج من الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا، أقل بقليل من توقعاتها السابقة لانكماش 15 المائة.

وفرضت الحكومة الفرنسية واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في أوروبا في منتصف مارس ، مما أدى إلى انخفاض الاقتصاد بنسبة 5.3 بالمائة في الربع الأول قبل أن تبدأ رفع قيود الإغلاق في 11 مايو .

وقال البنك الفرنسي إنه قد يعدل توقعاته لانكماش الاقتصاد بنسبة 10 بالمائة هذا العام، مقابل التقديرات السابقة بتراجع 11 بالمائة مع استمرار السيطرة على الوباء.

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