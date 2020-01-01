بالتعاون مع ديزني.. فورد تعلن موعد إطلاق سيارة "برونكو" الجديدة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت شركة فورد الأمريكية عن موعد الكشف عن سيارتها الـ SUV المنتظرة والقنوات التلفزيونية التي ستبث هذا الحدث.

كما ستصل عائلة كاملة من سيارات برونكو بعد أيام وسيبث فعالية الكشف عن عائلة برونكو قنوات ناشونال جيوجرافيك وABS وESPN وحتى منصات البث الحي مثل Hulu. وستقوم ديزني بتصوير وإخراج التدشين.

ويشار إلى أن فورد ستفتح باب الحجز على برونكو بدفعة مقدمة تبلغ 100 دولار فقط، ولكن ليس قبل أن تكشف عن السيارة في 13 يوليو.
بالتعاون مع ديزني.. فورد تعلن موعد إطلاق سيارة "برونكو" الجديدة
بالتعاون مع ديزني.. فورد تعلن موعد إطلاق سيارة "برونكو" الجديدة

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