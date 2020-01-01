بالتعاون مع ديزني.. فورد تعلن موعد إطلاق سيارة "برونكو" الجديدة

أعلنت شركة فورد الأمريكية عن موعد الكشف عن سيارتها الـ SUV المنتظرة والقنوات التلفزيونية التي ستبث هذا الحدث.





كما ستصل عائلة كاملة من سيارات برونكو بعد أيام وسيبث فعالية الكشف عن عائلة برونكو قنوات ناشونال جيوجرافيك وABS وESPN وحتى منصات البث الحي مثل Hulu. وستقوم ديزني بتصوير وإخراج التدشين.



