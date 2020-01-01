شاهد.. آخر حوار تليفزيوني للفريق العصار قبل رحيله





توفي مساء اليوم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.





كان الإعلامي أحمد فايق قد أجرى معه حوارا تليفزيونيا في أبريل الماضي، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر قناة dmc، تحدث خلاله عن مشروع المدارس التكنولوجية التابعة للإنتاج الحربي.





وشدد العصار خلال اللقاء على أن فكرة إنشاء المدراس قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، ولا يوجد واسطة في القبول بها، بل المطلوب هو النجاح في الاختبارات، فضلا عن السمات الشخصية، التي لها دور كبير في تحديد الطلاب المرشحة للالتحاق بالمدرسة.





ونوه وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن خريجي المدرسة يعملون في مصانع الإنتاج الحربي، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة لهم بالمصانع الكبرى على مستوى مصر.







