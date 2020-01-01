الفجر ترصد خطة "الإتحاد السكندري" بعد إعادة افتتاحه للأعضاء: والبدء في الإنشاءات الجديدة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
بعد توقف دام لمدة اربعة اشهر للنشاط الرياضي داخل نادي الاتحاد ،  بسبب أزمة كورونا ، عاد النادي لفتح أبوابه للأعضاء واستقبالهم من جديد في فرعي "سموحة والشاطبي"، مع الإلتزام ببعض الإجراءات الإحترازية ، وتطبيقها حفاظًا على سلامة الأعضاء والعاملين بالنادي.

"رصدت الفجر" الاجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذها النادي مع عودة استقبال اعضاءه،  وخطة نشاط النادي خلال الفترة القادمة.

تعليق النشاط الرياضي حتى إشعار آخر

النشاط الرياضي معلق حتى إشعار آخر، وعدنا لإستقبال الأعضاء من جديد في الفرعين سموحة و الشاطبي" هكذا بدأ  "كريم عبد المحسن" المتحدث الإعلامي للنادي حديثه "للفجر" مؤكدًا على ان النادي إلتزم بتطبيق الإجراءات اللازمة للوقاية ، ووضع بوابات التعقيم ، وتوفير اجهزة قياس الحرارة ، وتعقيم الكافيهات والمطاعم والألعاب.

طرق تطبيق الإجراءات الوقائية داخل النادي

واوضح "كريم" أن القواعد التي يتبعها النادي خلال الفترة القادمة ، تتضمن: "مواعيد استقبال الأعضاء من التاسعة صباحا حتى السابعة مساءًا في فرعي النادي، مع استمرار تعليق الأنشطة الرياضية، و الالتزام بالمرور من بوابات التعقيم عند دخول النادي، و الالتزام بارتداء الكمامة في كافة ارجاء النادي، ويمنع التدخين نهائياً ويمنع اصطحاب مرافقين، ويمنع دخول الأطفال اقل من ١٢ سنة".

وأضاف أن مواعيد العمل بإدارة الاشتراكات من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، مع استمرار غلق غرف تغيير الملابس، و استخدام كافة أدوات الكافتيريا من أدوات الاستخدام للمرة الواحدة، و السماح بالإشغال ٢٥٪ في الأماكن المغلقة للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

اكتشاف حالتين كورونا بفريق كرة القدم

وكشف انه بجانب البدء في الإنشاءات بالأرض الجديدة في برج العرب، عاد فريق كرة القدم للتدريبات منذ بداية الأسبوع، وبعد عمل "مسحتين كورونا" لكل فريق الكرة ظهرت النتائج بوجود حالتين بين اللاعبين، وتم عزلهم و متابعتهم من جانب دكتور الفريق دكتور "عمرو الاشلم".

المرحلة الثانية من الإنشاءات في فرع سموحة

  ولفت أن من المقرر الفترة القادمة البدء في المرحلة الثانية من الإنشاءات في فرع سموحة على مساحة ٨ و نص فدان، وهو يقع أمام مبنى المحافظة الجديدة بأبيس، والذي افتتح منذ عامين ، اما بالنسبة لفرع برج العرب، فلم نبدأ في الإنشاءات بعد ولكن استلمنا الأرض يوم الأربعاء ١ يوليو، حيث تبلغ أرض برج العرب (٥٤.٤) فدان ، وأرض سموحة ١٣ فدان + ٨.٥ سيتم الانشاء فيهم.

الإتحاد السكندري يتسلم أرض برج العرب 

واشار إلى ان إدارة "الاتحاد السكندري"  قد انهت إجراءات استلام واستعادة  "أرض برج العرب"، التي سبق وتم تخصيصها للنادى عام 2009 بمساحة (52.4) فدان" بالحي السكني الرابع بمدينة برج العرب"، تم الاستلام الفعلي للأرض، بحضور حازم الرجال أمين صندوق النادي، وإبراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة، وجاسر شمس المدير التنفيذي والإدارة القانونية وبعض القيادات التنفيذية بالنادي ومسئولي مدينة برج العرب الجديدة برئاسة المهندس "عصام بدوي".

وكان قد أعلن "محمد مصيلحى"رئيس الاتحاد السكندرى، عزم مجلس الإدارة دراسة الآليات وبعض المقترحات للاستفادة من هذه المساحة الكبيرة لأرض برج العرب الجديدة والمتميزة لخدمة السادة أعضاء النادى وكذلك بعض المشروعات الرياضية الاستثمارية التى يمكن من خلالها إحداث طفره فى موارد النادى المالية خلال المرحلة المقبلة.

الفجر ترصد خطة "الإتحاد السكندري" بعد إعادة افتتاحه للأعضاء: والبدء في الإنشاءات الجديدة
الفجر ترصد خطة "الإتحاد السكندري" بعد إعادة افتتاحه للأعضاء: والبدء في الإنشاءات الجديدة
الفجر ترصد خطة "الإتحاد السكندري" بعد إعادة افتتاحه للأعضاء: والبدء في الإنشاءات الجديدة
الفجر ترصد خطة "الإتحاد السكندري" بعد إعادة افتتاحه للأعضاء: والبدء في الإنشاءات الجديدة
الفجر ترصد خطة "الإتحاد السكندري" بعد إعادة افتتاحه للأعضاء: والبدء في الإنشاءات الجديدة
الفجر ترصد خطة "الإتحاد السكندري" بعد إعادة افتتاحه للأعضاء: والبدء في الإنشاءات الجديدة

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