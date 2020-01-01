الشباب والرياضة تنعي الفريق العصار

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:04 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
أسماء قورة
نعت وزارة الشباب والرياضة، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية اليوم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الفريق محمد العصار كان من أكبر المساهمين في تطوير البنية التحتية الإنشائية على مستوى القطاعين الشبابي والرياضي، مشيرا الى ان عدد كبير من مشروعات الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي.

وتقدم صبحي نيابة عن جميع العاملين بوزارة الشباب والرياضة، بخالص العزاء لاسرة الفريق الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفره ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي مساء اليوم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

نعى الرئاسة والجيش

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.

وقالت الرئاسة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وقال المتحدث العسكرى للقوات المسلحة عميد أركان حرب تامر الرفاعي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تنعى القوات المسلحة إبن من أبنائها الفريق فخرى محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والذى وافته المنية عصر اليوم وتتقدم لأسرته بخالص العزاء وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".

تفاصيل حول حياة الفريق العصار

العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي بوابة الفجر الفريق محمد العصار الشباب والرياضة

أخبار تهمك

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ ساعتين و 41 دقيقة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفض عرضًا من الدوري الفرنسي لضم نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ ساعتين

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 19 ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي ناعيا العصار: مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 6 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

سيميوني يكشف سر احتساب ركلات جزاء لصالح ريال مدريد

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

صلاح محسن يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أمين عام 'القومي لأسر الشهداء' ينعي الفريق العصار

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد العصار

محافظ الجيزة ينعى الفريق العصار: نموذج للتفاني والإخلاص

نقيب الإعلاميين ينعى وفاة اللواء العصار: مصر فقدت أحد رموزها

'الأعلى للإعلام' ينعى وفاة اللواء العصاء: كان وطنيًا شريفًا

رئيس الوفد ينعي الفريق محمد العصار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

03:24 م

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»