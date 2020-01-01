6.4 مليار درهم أرباح أسواق المال الإماراتية في جلسة اليوم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
ارتفعت وتيرة التحسن في أسواق المال الإماراتية خلال جلسة اليوم بدعم من زيادة شهية التداول المؤسسي والفردي، الأمر الذي ساهم في ختام التعاملات برفد القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمكاسب قدرها 6.8 مليار درهم .

وتواصل توجه الجزء الأكبر من السيولة نحو شريحة الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاعي العقار والبنوك إضافة إلى بعض الأسهم المصنفة ضمن قطاعات الخدمات والضيافة والطاقة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى مستوى 2087 نقطة بنمو نسبته 1.2% مقارنة مع اليوم السابق بحسب ما تظهره المتابعة اليومية للتعاملات .

وجاء الدعم الأكبر لسوق دبي المالي من مجموعة شركات إعمار العاملة في العقار والتطوير والضيافة على وجه الخصوص حيث ارتفع سهم اعمار العقارية إلى 2.75 درهم في حين صعد سهم إعمار للتطوير إلى مستوى 2.14 درهم وأغلق سهم إعمار مولز عند 1.47 درهم، كذلك فقد شهد سهم أرامكس ارتفاعا إلى 3.34 درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد ارتفع المؤشر العام إلى مستوى 4318 نقطة بزيادة نسبتها 0.34% مقارنة مع جلسة بداية الأسبوع.

وقاد سهم اتصالات النشاط في سوق العاصمة بعدما ارتفع إلى مستوى 16.64 درهم ولحق به في الاتجاه نفسه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي الصاعد إلى 3.78 درهم ،وواصل سهم أبوظبي للطاقة صعوده لليوم الثاني على التوالي بالغا 90 فلسا ،كما ارتفع سهم الدار إلى 1.82 درهم .

وفي ظل تحسن شهية التداول فقد ارتفعت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين إلى 372 مليون درهم وبلغ عدد الأسهم المتداولة 332 مليون سهم نفذت من خلال 4995 صفقة.

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