سيميوني يكشف سر احتساب ركلات جزاء لصالح ريال مدريد

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، أن الحكام يحتسبون ركلات جزاء لصالح ريال مدريد أكثر من الأندية الأخري في الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب أن الفريق الملكي يُهاجم بشراسة خلال مبارياته من أجل الانتصار وحصد الثلاث نقاط.









وقال المدرب الأرجنتيني خلال مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، قبل مواجهة سيلتا فيغو الثلاثاء: "ليس لدي أدنى شك في أن 'الفار' أكثر عدلاً مع الجميع، لأنه إذا احتسب لك الكثير من ركلات الجزاء فذلك لأنك موجود وقتاً أطول بكثير في منطقة الخصم، أخيراً يتحدثون عن مدريد، من الواضح أنه تحتسب له ركلات جزاء أكثر، لأنه يهاجم أكثر"، مؤكداً أن التحكيم عبر الفيديو "يظهر كل شيء".







وذكر بأنه قبل بدء الاستعانة بخاصية التحكيم عبر الفيديو لم تكن هناك "أي احتمالية لتدارك أي شيء يظهر" في الإعادة، مضيفاً: "كما أنهم حكام، هم أشخاص من يديرون الفار، ويمكن أن يخطئوا".







ورداً على سؤال آخر حول رأيه عن أن الفرق الأكثر أهمية تشتكي من قرارات التحكيم عبر الفيديو، وأشار إلى أن هذه الأداة تتيح رؤية وتوضيح أفعال كان من الصعب أن يشاهدها الحكم في الملعب بسبب سرعة اللعب.







وكان ريال مدريد، متصدر الليغا حالياً، قد فاز في آخر مباراتين له بفضل ركلتي جزاء، مما أثار الكثير من الجدل.