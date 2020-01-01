"ملك قورة" تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها بجلسة تصوير صيفية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "قورة" في الصور بملابس صيفية مليئة بالورود، ووسط ورود، وبميك اب جرئ وشعر منسدل على كتفها، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "أنا عودت..وحشتوني كلكو".

وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها " مزهلة جدا"،"جميلة"،وحشتيني جدا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ملك قورة، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خلصانة بشياكة" بجانب شيكو وبيومي فؤاد وانتصار.
"ملك قورة" تبهر متابعيها بإطلالة جذابة
"ملك قورة" تبهر متابعيها بإطلالة جذابة
"ملك قورة" تبهر متابعيها بإطلالة جذابة
"ملك قورة" تبهر متابعيها بإطلالة جذابة
"ملك قورة" تبهر متابعيها بإطلالة جذابة
"ملك قورة" تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

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