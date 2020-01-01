رئيس البرلمان ناعيا الفريق العصار: كان مصدرا للفخر والصمود

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:03 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
دينا إبراهيم
نعي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال "عبدالعال" في بيان له، مساء اليوم الاثنين: بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ينعي مجلس النواب شعب مصر العظيم، بوفاة أبنا بارا من أبناء مصر الذين خرجوا من نبتها الطيب، والذي حمل لواء الدفاع عنها في مسيرة عطاء امتدت لعقود مضت، شارك في حروبها التي خاضها جيش مصر دفاعا عن الوطن، وحماية لترابه المقدس.

وتابع: لقد كان المغفور له مصدرا للفخر والصمود، وسيظل شاهدا أمينا لملحمة الشرف والعزة التي خاضتها مصر خلال حقبة من الزمن، بما حوته من أحداث فارقة، هي الأخطر أثرا والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأنواء والأهوال.

وأضاف، لذلك استحق تقدير بلاده، قبل انتقاله إلى جوار ربه، بمنحه وشاح النيل لقاء ما قدمه من عطاء لوطنه، فقد كان المغفور له مثالا يحتذى في الإيمان بالله، والثقة بالنفس، والأمل في المستقبل والمهنية والأمانة والكتمان

واستطرد، رئيس مجلس النواب، إننا نفتقد هذا الرجل العظيم، ولا نملك إلا أن ندعو الله عز وجل أن يشمله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا وشعب مصر صبر المؤمنين، متابعًا "انا لله وانا اليه راجعون".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

تفاصيل حول حياة الفريق العصار

العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي مجلس النواب بوابة الفجر الفريق محمد العصار

أخبار تهمك

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 6 ساعات

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 19 ساعة

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يرفض عرضًا من الدوري الفرنسي لضم نجم الفريق

منذ ساعتين و 41 دقيقة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي ناعيا العصار: مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد

منذ ساعة

صلاح محسن يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يضع الأهلي في حيرة بسبب بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

وزير الإعلام ينعى اللواء العصار: كان يتميز بالإخلاص في خدمة وطنه

نقيب الإعلاميين ينعى وفاة اللواء العصار: مصر فقدت أحد رموزها

سمير فرج ناعيًا "العصار": أحدث طفرة في وزارة الإنتاج الحربي.. ونعزي أنفسنا

رئيس الوفد ينعي الفريق محمد العصار

حسين زين ناعيًا العصار: رجل مخلص له مواقف وطنية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

03:24 م

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»