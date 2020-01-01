مجلس الوزراء ناعيا العصار: مصر فقدت واحدا من أبرز الكفاءات والقامات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:56 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
نعي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين.

وقال مصطفي مدبولي، إن مصر فقدت واحدا من أبرز الكفاءات المهنية والقامات الخُلقية، حيث قدم الراحل الكريم كل ما بوسعه لخدمة وطنه في كل مجال عمل به، وفي كل موقع شغله.

وأعرب مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، عن خالص التعازى لأسرة الفريق العصار وللشعب المصرى، الذى فقد ابنا غاليا من أبنائه المخلصين، لم يدخر يوما جهدا لخدمة وطنه، والذود عنه، وتولى مسئوليات جساما فى أوقات صعبة، وكان دائما عند حسن الظن به، يؤدى كل مهامه بتفان وإخلاص.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تعازيه لأسرة الراحل الكريم، قائلا: لقد فقدت اليوم أخا عزيزا، شرفت بزمالته والعمل معه، طوال الفترة السابقة، فكان دوما نعم المسئول، وخير الداعم والسند رحم الله الفريق محمد سعيد العصار، وأسكنه فسيح جناته.

تفاصيل حول حياة الفريق العصار

العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.

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