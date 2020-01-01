وزير الإعلام ينعى العصار: مصر فقدت شخصية عظيمة (فيديو)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قائلا:" خبر محزن ومؤلم، الرجل كان قمة في الأدب والأخلاق والخبرة الساسية".

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، مساء الإثنين أن "الفريق العصار كان من أكثر قادة القوات المسلحة حنكة في التعامل مع الملفات الصعبة بعد 2011".

وتابع "كنت أقول للراحل إنه يعد ذاكرة للسنوات العشر الأخيرة، كون ذاكرته كانت منظمة بشكل دقيقة للغاية"، مشيرا إلى أن العصار مر بظروف صحية صعبة خلال الشهر الماضي.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تكريم الفريق العصار خلال الفترة الماضية، مردفا «مصر فقدت شخصية عظيمة، ربنا يصبر أهله ومحبيه».

   



توفي مساء اليوم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

تفاصيل حول حياة الفريق العصار

العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.

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