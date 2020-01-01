أحمد موسى يبكي على الهواء أثناء إعلان خبر وفاة الفريق العصار (فيديو)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

نعى الإعلامي أحمد موسى، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي توفي منذ قليل.

وبكى "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، متأثرا بوفاة الراحل قائلا "خالص العزاء لمصر ولرئيس الجمهورية وللمصريين ولأسرة الفريق العصار".

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسى قائلة "فقدت مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه،وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".
   

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.


توفي مساء اليوم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

تفاصيل حول حياة الفريق العصار

العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة الفريق العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار

أخبار تهمك

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يضع الأهلي في حيرة بسبب بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 19 ساعة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح محسن يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي ناعيا العصار: مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد

منذ ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يرفض عرضًا من الدوري الفرنسي لضم نجم الفريق

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

أمين عام 'القومي لأسر الشهداء' ينعي الفريق العصار

وزير الإعلام ينعى اللواء العصار: كان يتميز بالإخلاص في خدمة وطنه

نقيب الإعلاميين ينعى وفاة اللواء العصار: مصر فقدت أحد رموزها

سمير فرج ناعيًا "العصار": أحدث طفرة في وزارة الإنتاج الحربي.. ونعزي أنفسنا

رئيس الوفد ينعي الفريق محمد العصار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

03:24 م

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»