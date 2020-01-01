نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم "أبناء وقتلة"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استعادت الفنانة نبيلة عبيد، ذكريات الماضي من خلال مشاركتها صورة من فيلم "أبناء وقتله"، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عبيد" قائله: "مين هيعرف الصورة ديه من أي فيلم،وإيه هي الشخصية، وروني شطارتكم"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها "جميلة"،"أبناء وقتلة".

يذكر أن آخرأعمال الفنانة نبيلة عبيد مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "سكر زيادة"، بجانب عدد من الفنانين منهم نادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب.
نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم "أبناء وقتلة"
نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم "أبناء وقتلة"

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