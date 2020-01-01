حسين زين ناعيًا العصار: رجل مخلص له مواقف وطنية

نعى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذي رحل عن عالمنا اليوم.





وقال "زين" في بيان له، إن الغري الراحل قدّم للوطن كل جهد مخلص، وذلك من خلال مسيرة طويلة من العمل الوطني المخلص بالقوات المسلحة المصرية، وانتهاءً بمنصب وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وأضاف في بيانه: 'رحم الله فقيد الأمة والقيمة الوطنية، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء لأسرته، وندعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".





وكان قد توفي مساء اليوم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





تفاصيل حول حياة الفريق العصار





العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.



