نشأت الديهي: أزمة سد النهضة الشغل الشاغل لـ 100 مليون مصري

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أزمة سد النهضة تعتبر الشغل الشاغل لـ 100 مليون مواطن مصري، وهناك حالة اهتمام شامل بما ستخرج به هذه الجولة من المفاوضات.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن وزارة الري أصدرت بيان أكدت خلاله عدم تحقيق أي قدر من التوافق بين الدول الثلاث من الناحية القانونية والفنية، والمباحثات مازالت مستمرة حتى الآن.

ونوه "الديهي"، بأن كمية الأمطار التي تسقط على إثيوبيا 200 ملي، بأكثر من 900 مليار متر مكعب، بينما حصة مصر منها 55 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 5%.

وأكد، أن ما يجري من مباحثات ومفاوضات بشأن سد النهضة يهدف لعدم الوصول لنقطة لا تريدها الدولة المصرية، مشددًا على أن الدول التي تريد تنمية شعوبها لا تتحمل الدخول في حروب، مشددًا على أن أزمة سد النهضة وجودية، والموضوعات التي تتعلق بوجود البشر لا تبقي ولا تذر.

قالت وزارة الري إن المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، تواصلت لليوم الرابع على التوالي، برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور وزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أن الوزراء استهلوا الاجتماع اليوم، بالإشارة إلى المناقشات التي تمت أمس على المستوى الثنائي بين الدول والمراقبين، والتي قامت فيها كل دولة بعرض وجهة نظرها في كل من الشقين الفني والقانوني.

ثم تلى ذلك عرض نقاط الخلاف من وجهة نظر كل دولة مع تقديم بعض البدائل والصياغات للوصول إلى تفاهمات بشأنها، إلا أن الخلافات ما زالت جوهرية في كلا المسارين.

تم التوافق بين الدول الثلاث على أن يتم غدًا الثلاثاء عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية، ثم يلي ذلك مرة أخرى عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حدى مع المراقبين.

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