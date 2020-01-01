رئيس الوفد ينعي الفريق محمد العصار

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:38 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
دينا إبراهيم
نعي المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد باسمه وباسم جموع الوفديين، أخًا وصديقًا، ابنًا وطنيًا وفيًا بارًا من أبناء القوات المسلحة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم.

وقال "أبو شقة" في بيان له، مساء اليوم الاثنين، إن الفقيد الراحل كرس حياته جُنديًا مُخلصًا مُدافعًا عن الوطن والمواطن، داعيًا المول عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.

وقالت الرئاسة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

تفاصيل حول حياة الفريق العصار

العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.

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وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي الوفد الفريق محمد العصار

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