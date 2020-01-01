"المشاط": مصر ضمن الدول التي حققت نموا في تطبيق الاقتصاد الدائري

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:24 م
رانيا المشاط
رانيا المشاط
أ ش أ
قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن مصر اختيرت من ضمن الدول التي "حققت نموًا على صعيد تطبيق الاقتصاد الدائري".

وأشارت المشاط - في تغريدة عبر حسابها في موقع المدونات المصغرة (تويتر) - إلى تقرير 2020 حول ما تحقق من فارق في الاقتصاد الدائري والصادر بعنوان "Circularity Gap Report".

وقالت إن التقرير وضع مصر جنبا إلى جنب مع دول حقق ميزانها التجاري الشامل نتيجة إيجابية، وأسرعت بالتحول نحو الاقتصاد الدائري، وهي الصين وفييتنام والبرازيل، مضيفة "أهنئكم على جميع الجهود الشاملة التي اتخذت لبلورة هذا التحول الهام".

وأشارت المشاط إلى أنها كانت قد أعلنت - في يناير من العام الجاري - رؤية وزارة التعاون الدولي لتعزيز الارتباط الشامل متعدد الاطراف لمصر، بهدف الوصول إلى الاقتصاد الدائري.

يشار إلى أن الاقتصاد الدائري هو عبارة عن نموذج اقتصادي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.

ويسهم الاقتصاد الدائري أيضاً في تعظيم الاستفادة من جميع المواد الخام والمعادن والطاقة والموارد بمختلف صورها، فضلاً على إطلاق عمليات إعادة التدوير والاستخدام وإعادة التصنيع والتطوير، بدلاً من نمط الهدر وإلقاء النفايات.

أخبار تهمك

الأهلي يؤجل حسم مصير "الهدّاف"

منذ ساعة الا ربع

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 18 ساعة

صلاح محسن يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ ساعتين و 43 دقيقة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ 33 دقيقة

الأهلي يرفض عرضًا من الدوري الفرنسي لضم نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

03:24 م

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»