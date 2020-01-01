وزير الإعلام ينعى اللواء العصار: كان يتميز بالإخلاص في خدمة وطنه

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:01 م
أساكة هيكل وزير الدولة للإعلام
أساكة هيكل وزير الدولة للإعلام
ميسون أبو الحسن
نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بخالص الحزن والأسى، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وقال وزير الدولة للإعلام في بيان له، إن اللواء الراحل كان أحد أهم قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ٢٠١١، وله دور بارز في جميع الأحداث التي تلت تلك الفترة، حتى وافته المنية، وكان يتميز بالخلق الرفيع والتفاني والإخلاص في خدمة وطنه.

وأضاف: "رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وكان قد توفي مساء اليوم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

تفاصيل حول حياة الفريق العصار

العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة الفريق العصار الفريق محمد العصار الفجر أسامة هيكل

أخبار تهمك

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ ساعتين و 40 دقيقة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يؤجل حسم مصير "الهدّاف"

منذ 41 دقيقة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ نصف ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح محسن يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض عرضًا من الدوري الفرنسي لضم نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. قرار جمهوري بترقية اللواء محمد العصار لرتبة فريق فخري

"خازن السلاح".. اللواء الدكتور محمد العصار (بروفايل)

بعد ترقيته لفريق فخري.. خالد أبو بكر عن الفريق "العصار": مصر مش بتنسي ولادها

الإنتاج الحربي عملاق الصناعة الوطنية.. شاركت في 317 مشروعاً قومياً وأرباحها تخطت 16 مليار جنيه

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

أمين عام 'القومي لأسر الشهداء' ينعي الفريق العصار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

03:24 م

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»