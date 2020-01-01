وزير الإعلام ينعى اللواء العصار: كان يتميز بالإخلاص في خدمة وطنه

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بخالص الحزن والأسى، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.





وقال وزير الدولة للإعلام في بيان له، إن اللواء الراحل كان أحد أهم قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ٢٠١١، وله دور بارز في جميع الأحداث التي تلت تلك الفترة، حتى وافته المنية، وكان يتميز بالخلق الرفيع والتفاني والإخلاص في خدمة وطنه.





وأضاف: "رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".





وكان قد توفي مساء اليوم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





تفاصيل حول حياة الفريق العصار





العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.



