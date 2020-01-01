الإنتاج الحربي ينافس بتروجت على ضم موهبة العبور

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:57 م
موهبة العبور
موهبة العبور
محمد الصو
دخل نادي بتروجت والانتاج الحربي في مفاوضات جادة مع محمد سعيد مدافع نادي مصر والعبور الحالي لضمه خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يحسم سعيد مصيره خلال الساعات القليلة المقبلة سواء بالانضمام إلى الانتاج الحربي أو بتروجت.

وقدم سعيد مستوى مميز خلال مبارياته مع العبور جعله محط أنظار الأندية للتعاقد معه.

الجدير بالذكر أن سعيد من مواليد ١٩٩٧ وانضم في إحدى معسكرات المنتخب الاولمبي قبل أمم إفريقيا.

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