بروفايل| محطات في حياة الفريق الراحل محمد العصار

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:52 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
كريم وزيري
توفي مساء اليوم الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بعد صراع مع المرض وفيما يلي نعرض السيرة الذاتية للفقيد.

البيانات الشخصية:
الاســـــــــم: محمد سعيد العصار
تــاريــخ الميلاد:۳ ٦ ۱۹٤٦
الحــالة الاجتماعية:متزوج وله ۳ أولاد

الأنواط والأوسمة:
وسام الجمهورية من الطبقة الثانية 
نوط الواجب من الطبقة الاولى 
نوط الخدمة الممتازة 
ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة 
ميدالية مقاتلى اكتوبر ۷۳ 
وسام جوقة الشرف (مرتبة قائد ) من فرنسا 

المؤهلات والدرجات العلمية:
بكالوريوس هندسة – كلية الفنية العسكرية 
ماجستير الهندسة الكهربائية 
دكتوراة الهندسة الكهربائية 
المناصب التى تقلدها سيادته
شارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى 
تقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى 
مساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث 
رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة 
مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح 
مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية
عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة ۲۵ يناير ۲۰۱۱ وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية

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وفاة وزير الدولة للإنتاج الحربي مرض السرطان بوابة الفجر الفريق محمد العصار

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