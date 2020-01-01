هند صبري لرجاء الجداوي: رحيلك وجعنا كلنا.. وقلبك مايتعوضش يا أعز الناس

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
نعت الفنانة هند صبرى، الفنانة رجاء الجداوي،التي توفيت أمس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، حيث قامت بنشر صورة تجمهم سوياً، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وعلقت صبري على الصورة قائلة:" رحيلك وجعنا كلنا  قلبك ما يتعوضش يا أعز الناس .. ربنا ينور قبرك ويدخلك فسيح جناته".

توفيت الفنانة رجاء الجداوي أمس داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.


وكان الفريق الطبي لـ رجاء الجداوي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي، قد كشف عن آخر وصايا الفنانة المصرية وهي في فراش الموت داخل المستشفى بعد أن تدهورت حالتها الصحية فجر اليوم الأحد.

وصية رجاء الجداوي قبل الوفاة

وقال أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي إن وصيتها الأخيرة قبل لهم قبل فقدان وعيها ووضعها على الأنبوبة الحنجرية، هي "أنه في حالة وفاتها تدفن بمقابر العائلة بالقاهرة".



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