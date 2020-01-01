"بعد التشكيك في عمرها".. "الفجر" تحصل على صورة من بطاقة الرقم القومي لأكبر متعافية من كورونا بالمنيا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
استطاعت بوابة الفجر أن تحصل على صورة من بطاقة الرقم القومى للسيدة نبوية محمد، أكبر متعافية من وباء كورونا المستجد من نوع كوفيد 19 بمحافظة المنيا صاحبة الـ 107 عام التى خرجت من مستشفى مطاي بمحافظة المنيا قبل قليل.

وتظهر بطاقة الرقم القومي التي حصلت عليها الفجر أن نبوية محمد من مواليد عام 1913 من قرية بني وركان بمركز العدوة التابعة إداريا لمحافظة المنيا.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد شككوا فى عمر السيدة نبوية محمد بسبب أن عمرها لا يتناسب مع ملامحها التى يظهر عليها بأنها صغيرة في السن.

وأكدت نبوية محمد لـ "الفجر" إن الله قد أكرمنى بالشفاء بعد رحلة معاناة من مرض كورونا المستجد من نوع كوفيد 19 مشيرا ان الجميع كان يعتقد بأن حياتي سوف تنتهي مع اصابتي بوباء كورونا المستجد بسبب كبر سني معقبا " الله أراد أن يطول في عمري".

وأضافت نبوية محمد احب ان اشكر الأطباء في مستشفى مطاى بمحافظة المنيا على المجهود الكبير الذين قدموا من أجل علاجى من فيروس كورونا معقبا " مها تحدثت لا استطيع ان اوفي لهم حقهم".

وكانت مستشفى مطاي العام في شمال محافظة المنيا، قد أعلنت عن تعافي وخروج أكبر معمرة، من فيروس كورونا المستجد، وتدعي الحاجة نبويه محمد من مركز العدوة، في أقصي شمال غربي المحافظة، وعمرها "107" عاما، وقد تم حجزها بالمستشفى يوم 25 يونيو، وتماثلت للشفاء وخرجت اليوم 6 يوليو.

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