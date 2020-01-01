البورصات الأوروبية ترتفع بالختام مع التقدم في إيجاد لقاح كورونا

أنهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع مع بداية التعافي الاقتصادي والتقدم في مجال إيجاد لقاح لعلاج كورونا.





وجاء أداء الأسهم بقيادة قطاع البنوك الذي قفز بنحو 3.9 بالمائة، مع إغلاق كافة القطاعات والبورصات في النطاق الأخضر.





وتأتي مكاسب البورصات الأوروبية مع ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات حيث ربح "داو جونز" حوالي 400 نقطة.





وقالت المفوضية الأوروبية نهاية الأسبوع الماضي إنه تم منح الموافقة لاستخدام عقار "جلياد" للوباء العالمي في الاتحاد الأوروبي، مما يجعله أول علاج مصرح به للفيروس في المنطقة.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت طلبيات المصانع في ألمانيا دون توقعات المحللين خلال مايو الماضي على أساس شهري.





فيما تحسنت ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي، فيما قفزت مبيعات التجزئة هناك بحوالي 18 بالمائة خلال مايو الماضي.





ويترقب المستثمرون عقد اجتماع منطقة اليورو لمناقشة السياسيات الاقتصادية، ومحادثات البريكست وذلك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.





وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.6 بالمائة ليصل إلى 371.2 نقطة.





وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 2.1 بالمائة إلى 6285.9 نقطة.





كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.5 بالمائة مسجلاُ 5081.5 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة تزيد عن 1.6 بالمائة مسجلاً 12733.4نقطة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة إلى مستوى 1.1308 دولار.