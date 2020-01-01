نور اللبنانية تغازل جمهورها في أحدث ظهور

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:05 م
نور اللبنانية
نور اللبنانية
نادين نجدي



شاركت الفنانة الليبنانيه نور، جمهورها بنشر فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


فكان الفيديو عبارة عن كواليس جلسة تصوير خاصة بها، وعلقت نور على الفيديو قائلة: إذا كنت تتساءل كيف تبدو خلف الكواليس".


حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً:"بسم الله ما شاء الله قمر" ، وكتب معجب آخر:" بحبك يا احلى نور" .



يذكر أن آخر عمل لنور كان مسلسل "البرنس" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني السابق مع النجم محمد رمضان في أول تعاون فني بينهما، وحققت نجاحا كبيرا بدور "علا" الذي حمل دور الطابع الشعبي المصري.


وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" ورضوان البرنس الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان، ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم عبد المحسن ويجسده إدوارد، وفتحي "أحمد زاهر"، و"نورا" و"ريم سامي".

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