الصحة الإمارتية تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
حلمي رمضان

أعلنت وزارة الصحة ووقائية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الإثنين، عن إجراء 28,009 فحص جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكشفت الصحة الإماراتية عن تسجيل 528 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 424 حالة شفاء من الفيروس، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 52,068 حالة، توفي منهم 324 حالة وفاة، وتم شفاء 40,721 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,625  مليون إصابة، بينهم أكثر من 538 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,579 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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