إصابة الإعلامية هالة أبو علم بوعكة صحية ونقلها للمستشفى

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
قام أحد المصادر بالتليفزيون المصري، بالإعلان عن إصابة الإعلامية هالة أبو علم بوعكة صحية،نقلت على إثرها إلى إحدى مستشفيات المعادي.

الإعلامية هالة أبو علم هي إحدى إعلاميات التليفزيون المصري،وشغلت منصب مدير عام المذيعين بالتليفزيون المصري سابقا، ونائب رئيس قناة النيل الدولية ورئيس الإدارة المركزية للأنباء والتحليل السياسي.

وعملت هالة أبو علم بالإذاعة المصرية، وبعض البرامج التعليمية والرياضية، وهي واحدة من أشهر من قامو بتقديم النشرات الإخبارية بالتليفزيون المصري.

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