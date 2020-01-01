خافيير تيباس: أتمنى بقاء ميسي في الليجا أكثر من برشلونة

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن أمله بأن يقوم برشلونة بتجديد تعاقده مع نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي , كما علق تيباس على الجدل حول دور الحكام في انتصارات ريال مدريد وعلى مكالمة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إلى لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي اشتكى فيها من معايير استخدام تقنية الفيديو.





وقال تيباس في تصريحات صحفية: "ليونيل ميسي هو رمز الدوري الإسباني وأنا مُتحمس لتجديد عقده أكثر من جمهور برشلونة نفسه".





وأضاف: "نعم تقنية الفيديو تحتاج إلى التحسن لكن عندما اشتكى بيريز جعل كل شيء أسوأ".





واختتم تيباس تصريحاته قائلًا: "أن يقوم فريق مهم في إسبانيا كريال مدريد بإجراء مثل هذه المكالمة مباشرة بعد 20 دقيقة من نهاية المباراة فهذا أمر غير مناسب في عالم التحكيم ولا بشكل عام، هذا الأمر تسبب في وجود توتر داخل غرفة تقنية الفيديو وبين حكام الساحة".











