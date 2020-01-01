الأهلي يؤجل حسم مصير "الهدّاف"





قرر النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية تأجيل حسم مصير محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء والمعار إلى إنبي خلال الفترة المقبلة.





وكان النادي الأهلي قد أكد منذ فترة أن محمد شريف سيعود للفريق في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته مع إنبي بسبب مستواه المميز الذي ظهر به.





وتفاجئ الجميع بإتخاذ لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء قرار بتأجيل حسم مصير محمد شريف مع الفريق حتى يتم حسم ملف الصفقات الصيفية أولا.





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي بيراميدز وبعض أندية الدوري المصري والإماراتي بخلاف رغبة نادي إنبي في تجديد إعارته.



