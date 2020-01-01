المصري للشئون الأفريقية: يوجد اهتمام بإقامة شراكة بين مصر وإريتريا في عدة مجالات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن زيارة الرئيس الإريتري إلى مصر تأتي في توقيت هام، وفي ظل تحديات كبيرة تشغل المنطقة.

وأشار "حليمة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن المباحثات بين الرئيسين تناولت موضوعات هامة، لافتا إلى أن هناك اهتمام بإقامة شراكة بين مصر وإريتريا في عدد من المجالات، كالجانب الأمني.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية، الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، حيث أُقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامَين الوطنيَّين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحَّب خلال المباحثات بالرئيس أفورقي في مصر، معربًا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات؛ لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يحقق مزيدًا من التنسيق والتعاون في ما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية؛ أكد الرئيس أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع تذليل كل العقبات في هذا الصدد؛ لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الإريتري، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين.

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