متخصص بالشأن الليبي يكشف خطة تركيا عقب الهجوم على قاعدة الواطية (فيديو)



وأوضح أنه يتوقع استخدام تركيا للميليشيات لاستنزاف الجيش الليبي واستفزازه، ويمكن أن تضحي بالمرتزقة واللجوء للطيارات المسيرة وستتعرض لخسائر أكبر مما تعرضت له في قاعدة الواطية.





وفي وقت سابق، اجتمع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الاثنين، برؤساء الأركان ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية، وذلك بعد يوم من الضربات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية الخاضعة لسيطرة ميليشيات طرابلس.



واستعرض الاجتماع الذي شهدته مدينة بنغازي "عددا من الملفات الهامة المتعلقة بمهام القوات المسلحة في كافة الاتجاهات، كما تم طرح الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة المقبلة"، حسبما ذكرت القيادة العامة.



وكان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، قال لسكاي نيوز عربية، إن طيران الجيش استهدف نحو تسعة مواقع تركية في قاعدة الوطية، مشيرا لمقتل أحد القادة العسكريين الأتراك المهمين في الهجوم. وأوضح أنه يتوقع استخدام تركيا للميليشيات لاستنزاف الجيش الليبي واستفزازه، ويمكن أن تضحي بالمرتزقة واللجوء للطيارات المسيرة وستتعرض لخسائر أكبر مما تعرضت له في قاعدة الواطية.وفي وقت سابق، اجتمع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الاثنين، برؤساء الأركان ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية، وذلك بعد يوم من الضربات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية الخاضعة لسيطرة ميليشيات طرابلس.واستعرض الاجتماع الذي شهدته مدينة بنغازي "عددا من الملفات الهامة المتعلقة بمهام القوات المسلحة في كافة الاتجاهات، كما تم طرح الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة المقبلة"، حسبما ذكرت القيادة العامة.وكان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، قال لسكاي نيوز عربية، إن طيران الجيش استهدف نحو تسعة مواقع تركية في قاعدة الوطية، مشيرا لمقتل أحد القادة العسكريين الأتراك المهمين في الهجوم.

قال الكاتب عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي إن مظاهرات الشعب الليبي في بني غازي خلال الساعات الماضية عبارة عن غضب من الشعب الليبي ضد الميليشيات التركية.وأضاف "حتيتة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد "، مساء الإثنين أن وجود صور الرئيس عبد الفتاح السيسي والبطل عمر المختار والمشير خليفة حفتر، هو تأكيد على الوعي الليبي لخطوة الموقف الحالي والدور المميز لمصر.وتابع المتخصص في الشأن الليبي أن منطقة غرغور، شهدت مظاهرات ضد الميليشيات وردت عليهم الميليشيات بالأسلحة، فالوضع في طرابلس صعب للغاية وهناك حالات سرقة وخطف وهو ما يؤكد أن وجود مظاهرات جديدة في طرابلس أمر صعب لحالة التنكيل والترهيب التي تتم.