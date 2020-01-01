السياحة والآثار: 74 مركزا للغوص والأنشطة البحرية يعود للعمل

قالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، إن 38 مركزا للغوص و20 مركزا للأنشطة البحرية و16 يخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، تسلموا شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، خلال الأيام القليلة الماضية.





جاء ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.





وأشارت إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت أمس بإستيفاء ثمانية مراكز للغوص بمحافظة جنوب سيناء هم: دايفنج فيجن وسيفين هيفن وبلانت دايفرو وميراج دايفرز اندر واتر سبورت وصن سيبلاش وبنجوين دايفرز وبيج بلو دهب واكوا دايفرز.





وأربعة مراكز للأنشطة البحرية هم؛ التسنيم اكوا سبورت فندق ستيلا شارم والتسنيم اكوا سبورت فندق تروبيتال وكرنفال جروب لونا ورد سي ستار.





بالإضافة إلى خمسة مراكز للغوص بالبحر الأحمر هم؛ باركودا وبلو وتر وفاني دايفرز ونيوصن بيجو واكواريوم رد سي، وثلاثة يخوت سفاري هم، هيرو وأمل حياتى وفويجر، ومركز توب مارين للأنشطة البحرية.





وأوضحت سامية سامي، أنه بعد حصول هذه المراكز على شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 74 يخت ومركز للغوص والأنشطة البحرية، منهم 38 مركز غوص و20 مركز للأنشطة البحرية و16 يخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا علي باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.





وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.





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قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات الصعيد التي تم فتحها للجمهور كمرحلة أولى ستستقبل زائريها يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.





وجاء في إطار خطة وزارة السياحة والآٌثار للفتح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية مع استئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر اعتبارا من 1 يوليو الجاري،





وأضاف وزيري أن هذه المتاحف والمواقع تشمل متحفي النوبة، والأقصر، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان والكرنك والأقصر والدير البحري، ومقابر وادي الملوك بالأقصر.





والجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآُثار كانت قد حددت خمسة متاحف و٨ مواقع أثرية لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى اعتبارا من 1 يوليو الجاري مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر، والتي شملت كل من متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك والاقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.



