"مصر للطيران" تعلن قرارا مهما بشأن العاملين وصرف العلاوة الدورية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:05 م
الطيار رشدى زكريا
الطيار رشدى زكريا
مارينا بشارة
أصدر الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الإثنين، قرارا بصرف العلاوة الدورية المستحقة خلال يوليو الجارى للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بنسبة 7% من الأجر الأساسى، وتأجيل حركة الترقيات بالشركة القابضة والشركات التابعة لها والتى كان يتم العمل بها خلال السنوات الماضية، وذلك لحين عودة حركة الطيران إلى معدلاتها الطبيعية‪.‬
 
وأكد زكريا في بيان له للعاملين، أنه تم تأجيل الحافز الإضافى للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها على أن يتم تنفيذها فى حال تحسن الأوضاع المالية للشركة، موضحا أنه تم استئناف حركة الطيران الدولى المنتظم للشركة بنسبة لا تتعدى 20% من حجم الحركة الطبيعية منذ أول يوليو الجاري.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة ما زالت تواجه تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وماله من تأثير مباشر وقوى على الوضع المالى للشركة مما أدى إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات المالية لها من قروض وايجار طائرات ورواتب عاملين والتى أدت إلى خسائر تتعدى 3 مليار جنيه مصر، مُشيرا إلى مساندة الدولة بقرض كان بمثابة إنقاذ للشركة من هذه المحنة‪. ‬
 
وأشار إلى أنه تم مراعاة عدم المساس بالحقوق المادية العينية للعاملين بالشركة حفاظا على البعد الاجتماعى ومراعاة للظروف المعيشية لما ساهموا فيه خلال السنوات الماضية من إنجازات مطالبا كافة العاملين ببذل المجهود للخروج من الأزمة الحالية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس  الأحد، خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى أمس.

من جهته، أكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال متحدث الوزارة، في بيان صحفي، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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مصر للطيران بوابة الفجر العلاوة الدورية العاملين الشركة القابضة

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