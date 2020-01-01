الرخصة هتجيلك لحد البيت.. رئيس الوزراء يكشف موعد تطبيق ميكنة الخدمات إدارات المرور (فيديو)

ونوه بأن الحضور لإدارات المرور لاصدار الرخص الجديدة، أو عملية الفحص، مضيفا أن هذا النظام سيكون مطبق على مستوى الجمهورية خلال الأشهر القليلة القادمة.وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يُرافقه محمود توفيق، وزير الداخلية، المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر.ويأتي ذلك تمهيدًا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع ما تشهده البلاد من تطوير، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.وأشاد مدبولي، بالإمكانات الكبيرة المتوافرة بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، والذى سيسهم في تقديم خدمات عالية المستوى للمواطنين، بيسر وسهولة، مؤكدًا أن الدولة تعمل حاليا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات.وتم بناء المقر الجديد على عدة طوابق ليشمل مقر الإدارة العامة لمرور الجيزة المزود بغرفة عمليات ومراقبة وتحكم مجهزة بأحدث التقنيات، ووحدة تراخيص الدقي، ونيابة مرور، والشهر العقاري، ومدرسة لتعليم القيادة، ويتم إدارة الأعمال بالمقر الجديد من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، وملحق به منطقة لفحص المركبات مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة للفحص الآلي لكافة أنواع المركبات، تُساهم في تقديم الخدمات للجماهير بسهولة ويسر.