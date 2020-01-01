نجم نيوكاسل مطلوب في باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يسسعى للتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن النادي الفرنسي يرغب في التعاقد مع الفرنسي آلان سانت ماكسيمين نجم نيوكاسل يونايتد.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ماكسيمين البالغ من العمر 23 عاماً يخوض موسمه الأول مع نيوكاسل، حيث إنتقل إليه في الصيف الماضي قادماً من صفوف نيس الفرنسي مقابل مبلغ 18 مليون يورو.



