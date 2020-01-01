خالد الجندى: ترك فقه الاستنفار يغضب الله (فيديو)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن فقه الاستنفار من أهم أنواع الفقه الذي يجب أن يعرفه المسلم، لافتَا إلى أن الاستفار يعني الندب والابتعاث.

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن هذا الفقه يترتب على تركه غضب من الله، وبه تقوم الأمم، وبه يتحقق الجهاد، وبه تنصر الأمة، وبه يحمى الدين، وبه يحمى زمار العقيدة، وبه تحصن قلعة الإسلام، وبه تتحقق وحدة المجتمع.

وأشار إلى أن الاستنفار هو طاعة الإمام بتوجيه الناس إلى ما فيه مصلحتهم، ولا بد أن يكون الجميع في خدمة الوطن والدولة، وخدمة المجتمع، وخدمة أمن هذا الوطن.

واختتم: "أننا ليس لنا علاقة بمن يحاول أن يفسخ عرى المجتمع، واعتبروا أن طاعة النظام نوع من أنواع النفاق، واعتبروا فيه الالتزام بالقانون نوعًا من أنواع التملق، واعتبروا عدم الخروج عن القانون تطبيل، وهذه كارثة أن يصير المنكر معروفًا والمعروف منكرًا، مستشهدًا بالحديث الشريف: (وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فانْفِرُوا)".
   




وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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