'بعد مشاركته ب100 وش'.. محمد عبد العظيم يروي قصة نصب تعرض لها بطريقة كوميدية

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نشر الفنان محمد عبد العظيم صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك".



وسرد على هذه الصورة قصة تعرض لها بطريقة كوميدية قائلاً: "صنايعي جاي يصلح حاجه عندى فى الشقة وبيحاول يشتغلني، واسمه (سامح)، دى علامة يا مارد، تلعب على مين فوق بابا".



وبادله التعليق الفنان مصطفى دوريش بالتعليق على البوست قائلا: ''أجي اخطفه".



يذكر أن آخر أعمال محمد عبد العظيم، مسلسل "بـ100 وش"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم.