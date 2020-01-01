'بعد مشاركته ب100 وش'.. محمد عبد العظيم يروي قصة نصب تعرض لها بطريقة كوميدية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:22 م
محمد عبد العظيم
محمد عبد العظيم
ولاء عبد الناصر
نشر الفنان محمد عبد العظيم صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك".

وسرد على هذه الصورة قصة تعرض لها بطريقة كوميدية قائلاً: "صنايعي جاي يصلح حاجه عندى فى الشقة وبيحاول يشتغلني، واسمه (سامح)، دى علامة يا مارد، تلعب على مين فوق بابا".

وبادله التعليق الفنان مصطفى دوريش بالتعليق على البوست قائلا: ''أجي اخطفه".

يذكر أن آخر أعمال محمد عبد العظيم، مسلسل "بـ100 وش"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم.

أخبار تهمك

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يؤجل حسم مصير "الهدّاف"

منذ ثلث ساعة

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يرفض عرضًا من الدوري الفرنسي لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 8 دقيقة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ أقل من ساعة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 17 ساعة

صلاح محسن يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

03:24 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

06:59 م

الأهلي يرفض عرضًا من الدوري الفرنسي لضم نجم الفريق

06:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»