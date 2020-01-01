'بعد مشاركته ب100 وش'.. محمد عبد العظيم يروي قصة نصب تعرض لها بطريقة كوميدية
الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:22 م
ولاء عبد الناصر
نشر الفنان محمد عبد العظيم صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك".
وسرد على هذه الصورة قصة تعرض لها بطريقة كوميدية قائلاً: "صنايعي جاي يصلح حاجه عندى فى الشقة وبيحاول يشتغلني، واسمه (سامح)، دى علامة يا مارد، تلعب على مين فوق بابا".
وبادله التعليق الفنان مصطفى دوريش بالتعليق على البوست قائلا: ''أجي اخطفه".
يذكر أن آخر أعمال محمد عبد العظيم، مسلسل "بـ100 وش"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم.
وسرد على هذه الصورة قصة تعرض لها بطريقة كوميدية قائلاً: "صنايعي جاي يصلح حاجه عندى فى الشقة وبيحاول يشتغلني، واسمه (سامح)، دى علامة يا مارد، تلعب على مين فوق بابا".
وبادله التعليق الفنان مصطفى دوريش بالتعليق على البوست قائلا: ''أجي اخطفه".
يذكر أن آخر أعمال محمد عبد العظيم، مسلسل "بـ100 وش"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم.