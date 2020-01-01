الإمارات.. جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تدشن جلسات عبر الإنترنت





أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، اليوم الإثنين، عن إطلاق سلسلة جلسات "MBZUAI Talks" عبر الإنترنت التي تضم مجموعة ندوات تعليمية تهدف إلى التعمق في عدد من مجالات الذكاء الإصطناعي المثيرة للاهتمام، بدءاً من تطبيقاته الحالية إلى آفاقه المستقبلية المفتوحة.





واعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 7 يوليو، تنعقد الجلسات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي شهريا بمشاركة فريق الإدارة العليا وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وسيتمكن الجمهور من متابعتها عبر مؤتمرات الفيديو.





وستوفر الجلسات للمشاركين منصة للإطلاع بشكل معمق على مجال الذكاء الاصطناعي والانخراط في حوار مفتوح مع الخبراء في هذا المجال عبر جلسة أسئلة وأجوبة، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".





وتغطي الجلسات مجموعة مواضيع تسلط الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية والنقل والتعليم والطاقة وغيرها.





وتأتي سلسلة جلسات "MBZUAI Talks" لتوفر للطلاب فرصة التواصل مع شبكة من الشركاء الاستراتيجيين في مجال الذكاء الاصطناعي والقطاعات الأخرى المعنية عبر جلسات مخصصة لهم يديرها نخبة من المتمرسين في القطاع من شركات تقنية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.





ويشارك في هذه الجلسات نخبة من خبراء الذكاء الاصطناعي ويناقشون خلالها تجاربهم العملية وأبحاثهم في مجال الذكاء الاصطناعي إضافة إلى مسيرتهم المهنية في مجالاته.





وقالت نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المهنية والبحثية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الدكتورة بهجت اليوسف: إن الذكاء الاصطناعي ساهم في تحقيق قفزات نوعية في مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والطيران وغيرها.





وأضافت الدكتورة اليوسف : أنه "في حين نشهد اليوم انتشارا متزايدا لهذه التقنية الفريدة في مختلف جوانب حياتنا اليومية إلا أن معرفة الجمهور بماهية الذكاء الاصطناعي وقدراته ما زالت محدودة حتى الآن، ومن هذا المنطلق نهدف عبر سلسلة جلسات "MBZUAI Talks" إلى توسيع معارف الجمهور بالذكاء الاصطناعي وتعزيز فهمه لآفاقه ومناقشة الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في طريقة حياتنا وعملنا واكتسابنا للمعارف".



