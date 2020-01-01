الثانوية العامة 2020 | مراجعة ليلة الامتحان لمادة الفيزياء للشعبة العلمية (مسائل وأسئلة متنوعة)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الثانوية العامة 2020 | مراجعة ليلة الامتحان لمادة الفيزياء للشعبة العلمية (مسائل وأسئلة متنوعة)

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة العلمية، غدًا الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020، امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية مراجعة ليلة الامتحان لمادة الفيزياء، وفيما يلي مسائل وأسئلة متنوعة على جميع أبواب مادة الفيزياء.

تحتوي هذه الدورة التدريبية على:

- عرض مسائل وأسئلة متنوعة على جميع أبواب مادة الفيزياء.

- مناقشة وحل الأسئلة بشكل مفصل ونموذجي.


تقدم وزارة التربية والتعليم لأبنائها طلاب الثانوية العامة واحدة من أهم المراجعات للثانوية العامة قسم العلمي وهي مراجعة ليلة الامتحان المكثفة لمادة الفيزياء. تحتوي هذه الدورة على مراجعة لجميع أبواب مادة الفيزياء من خلال عرض ومناقشة جميع الأسئلة المتوقعة وحلها بطريق مفصّلة ونموذجية.

الثانوية العامة 2020 | مراجعة ليلة الامتحان لمادة الفيزياء للشعبة العلمية (مسائل وأسئلة متنوعة)

أخبار تهمك

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح محسن يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يؤجل حسم مصير "الهدّاف"

منذ ثلث ساعة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ 10 دقائق

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ أقل من ساعة

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرفض عرضًا من الدوري الفرنسي لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 9 دقيقة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 17 ساعة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

03:24 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»