20 حالة إصابة بكورونا في الدوري البلغاري

كشف ناديان من بلغاريا اليوم عن وجود أكثر من 20 حالة إصابة بين اللاعبين والمسئولين بفيروس كورونا.





وشارك مارتن كافدانسكي مدافع فريق تسارسكو سيلو في مباراة بالدوري أمام تشيرنو موري فارنا يوم الخميس الماضي، رغم إصابته بفيروس كوفيد-19.





وتم اختيار كافدانسكي ضمن التشكيلة الأساسية بعد أن أبلغ المختبر، الذي يجري فحوص اللاعبين، النادي واتحاد كرة القدم في البلاد بأن كل الاختبارات جاءت سلبية.





لكن نادي تسارسكو سيلو قال في بيان إن المختبر أقر يوم الجمعة، بالخطأ قائلاً إن فحص كافدانسكي كان إيجابياً للفيروس.





وأضاف النادي أن ثلاثة لاعبين آخرين هم إيفايلو إيفانوف وإيليا جاموف وكيريل تروهاروف جاءت فحوصهم إيجابية بعد الخضوع لاختبارات جديدة.





وذكرت وسائل إعلام محلية أن ستويني مانولوف مالك نادي تسارسكو سيلو أصيب أيضاً بالعدوى.

وقال تشيرنو موري اليوم الإثنين، إن النادي المنتمي لمدينة فارنا ظهرت به 16 حالة إصابة بالفيروس.





وأضاف في بيان: "للأسف أثبتت الفحوص إصابة 16، تم وضع كل اللاعبين المصابين في الحجر الصحي واتخذ النادي كل الإجراءات الاحترازية، أبلغنا اللجنة الطبية بالاتحاد البلغاري لكرة القدم بالأمر وننتظر تعليماتهم".





ورغم وجود 16 حالة إصابة قال تشيرنو موري إن الفريق جاهز لخوض مباراته في الدوري على أرضه أمام أردا غداً الثلاثاء، حيث سيعتمد على اللاعبين الشبان.



