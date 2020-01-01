حسين زين يلتقي نقيب الإعلاميين لبحث سُبل التعاون

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:18 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ميسون أبو الحسن
التقى اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وأعضاء النقابة؛ وذلك لبحث أوجه التعاون  والتنسيق المشترك بين النقابة والهيئة.

وأكد حسين زين رئيس الهيئة، ضرورة استمرار التواصل والتنسيق مع نقابة الإعلاميين، بما يحقق الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية الهادفة، على نحو يسهم في تحقيق أهداف السياسة الإعلامية للدولة المصرية، وأيضًا تحقيق مصلحة الزملاء.

وتوجه الدكتور طارق سعدة بالتهنئة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على تجديد الثقة بتوليه رئاسة الهيئة لمدة أربع سنوات أخرى، وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الوطنية للإعلام، في سبيل تحديث وتطوير العمل خلال الفترة الماضية.

وقال "سعدة" إن الخطط المستقبلية هي خطط واعده ستؤتي ثمارها، وتحقق اأهدافها بتجويد الشكل والمحتوى الإعلامي، وبما يحقق أيضًا مصلحة كافه العاملين بالوطنية للإعلام.

وبدأ أمس الأحد، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مهام عمله رسميًا، بعد حلف اليمين الدستورية بمجلس النواب، رئيسًا للهيئة لدورة ثانية، وذلك عقب اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي له، وتجديد الثقة به.

قرار الرئيس السيسي

وفي وقت سابق، كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.

وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:

- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة".

- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي".

- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي".

- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات.

وضمت الهيئة الوطنية للصحافة في عضويتها كلًا من:

- المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة".

- إيهاب محمد أبوعيش "ممثلًا لوزارة المالية".

- أحمد مختار طلبة "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- وليد عبدالعزيز عامر "ممثلًا للصحافة القومية".

- سامح عبدالله مرسي "ممثلًا للصحافة القومية".

- أسامة سعيد عثمان "ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية".

- فاطمة السيد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

وضمت الهيئة الوطنية للإعلام في عضويتها كلًا من:

- المستشار محمد رجب خليل "نائب رئيس مجلس الدولة".

- خالد إبراهيم نوفل "ممثلًا لوزارة المالية".

- ريهام علي السهلي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- جمال راجي عنايت "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- عمرو عبدالحميد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- سامي عبدالسلام سعدون "ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام".

- هالة فاروق حشيش "ممثلًا لنقابة الإعلاميين".

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