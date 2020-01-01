وداعا للفساد.. تفاصيل خطة ميكنة خدمات المرور ضمن برنامج الحكومة للتطوير

تسعى مصر لوضع خطة رائدة في تطبيق ميكنة خدمات المرور وتقديم خطة طموحة للقضاء علي الفساد الاداري ومكافحة الرشوة وتقديم خدمة مميزة بأسهل الاجراءات للمركبات ضمن رؤية 2030 لتطوير وتحقيق التنمية المستدامة وتطبيق التحول الرقمي والنظام الالكتروني.





ميكنة المرور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في تصريحات بعد انتهاء الجولة التفقدية لعدد من المشروعات بدأت بزيارة لإدارة العامة للمرور بمدينة 6 أكتوبر، إن الإدارة تحت التطوير كنموذج ضمن جميع إدارات المرور بالجيزة على مستوى الجمهورية.





تمثل الإدارة نقلة نوعية في تقديم جميع الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى من خلال النظام المميكن، وهو ما يضمن حصول المواطن على الخدمة المطلوبة بأعلى مستوى وأقل وقت ممكن، وأكد رئيس الوزراء، أن هناك خدمات ستكون متاحًا أمام المواطن من خلال الدخول على شبكة الإنترنت في أي مكان بدون الذهاب إلى إدارة المرور، وأن يدفع مقابل الخدمة من خلال الإنترنت.





فحص السيارات

أكد رئيس الوزراء، أن دور إدارات المرور سيقتصر على فحص السيارات كل عدة سنوات، أو خدمة إصدار رخصة، موضحا أنه سيتم تعميم تجربة النظام المميكن في جميع الإدارات على مستوى الجمهورية خلال الأشهر المقبلة، في ظل تطبيق التحوّل الرقمي، الذي يتيح الحصول على أكبر قدر من الخدمات المقدمة إلكترونيا.





واستعرضت وزارة التخطيط، في تقرير، في أغسطس الماضي، موقف من ميكنة خدمات نيابات المرور، حيث تناولت الوزارة حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الحكومة المصرية منها تراخيص تسيير المركبات وقيادة المركبات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والنيابة العامة.





وكشف التقرير، أن الخدمات الالكترونية الأكثر انتشارا هى خدمات المرور ونيابات المرور، حيث ميكنت الحكومة 189 وحدة مرور على مستوى الجمهورية كمكاتب خلفية مع تبسيط دورات العمل، حيث يتمكن المواطن من تجديد رخصته إلكترونيا من خلال بوابة الحكومة المصرية أو التطبيقات على المحمول والحصول على رخصته فى المنزل من خلال مكاتب البريد.





التعاون مع البريد

يعتمد النظام الجديد علي التعاون بين الوزارة والنيابة العامة للتنسيق مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات نيابات المرور عبر مكاتب البريد بمحافظات مصر من خلال المنظومة المعلوماتية بمكاتب البريد، حتى يسهل تقديم خدمات نيابات المرور.





وكشفت وزارة التخطيط عن ميكنة الخدمات المرورية، بإلغاء أكشاك التأمين في نطاق الوحدات المروية وتفعيل الملصق الإلكتروني للمركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية في قطاع الشرطة المتخصصة، في مقابل الحصول على شهادة التأمين من خلال شباك الترخيص حيث تستهدف الخدمة تقليل عدد المنافذ والأكشاك التي تقدم الخدمة للمواطنين بما يساهم في منع التكدس والزحام واتاحة الخدمة من خلال شبكات الانترنت.



