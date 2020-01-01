تعرف على موعد عرض مسلسل 'هوجان' لمحمد إمام

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سوف يعرض مسلسل "هوجان" بطولة الفنان محمد إمام الذي تم عرضه في موسم رمضان 2019، على قناة الحياة ابتداءً من يوم الاحد الموافق 12 يوليو.



وتدور أحداث مسلسل "هوجان" حول شاب يعيش بمنطقة شعبية ولديه قدرات خارقة كثني العملات المعدنية بيده وأكل الزجاج، وسحب السيارات بيده بسهولة.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من محمد عادل إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.