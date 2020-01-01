بوسي شلبي: "رجاء الجداوي كانت ديماً اللي مجمعانا"

Advertisements









كشفت الإعلامية بوسي شلبي، قصة الصورة الأخيرة التي اجتمعت فيها الفنانة رجاء الجداوي بجميع أصدقائها من الوسط الفني وخارجه كذلك، حيث كانت بتاريخ 17 مارس، في عيد ميلاد بوسي شلبي.







وفقالت بوسي شلبي في تصريحات صحفية :" أن هذه الصورة كانت في عيد ميلادي الماضي، وكان الجميع حاضرا للاحتفال بي، أنا ورجاء الجداوي كانا لهما "جروب" من الأصدقاء يجتمعون معًا دائمًا، وأبرزهم نبيلة عبيد، ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، بوسي نور الشريف" .







وأستكملت بوسي حديثها قائلة:" رجاء كانت الأساس والي مجمعانا، فكانت تقف في منتصف الحضور، وهي الأساس في تجميع كل هؤلاء الأصدقاء، والجميع حزين على فراقها".





لهذه الأسباب قررت بوسي شلبي نشر هذه الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام" .أما عن اللقاء الأخير فكان يوم الخميس، عندما توفي الشيخ صالح كامل، زوج الفنانة صفاء أبو السعود، حيث أصرت رجاء الجداوي على الذهب لتعزية صفاء.





فقالت لبوسي شلبي: " .ماقدرش ماروحش العزاء وتعالي خديني، ونقعد في الجنينة نعمل الواجب"..



وأكد جميع أصدقاء رجاء الجداوي حرصها الشديد على تقديم واجب العزاء، حتى أطلق عليها سمير غانم "عزاء الجداوي"، بسبب كثرة العزاءات التي تذهب لها.