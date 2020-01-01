الأهلي يرفض عرضًا من الدوري الفرنسي لضم نجم الفريق

Advertisements

تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من جانب أحد أندية الدوري الفرنسي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وحصل السنغالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، عرض من الدوري الفرنسي للتوقيع معه، عقب ظهوره بمستوى مميز مع الفريق بالموسم الحالي.



وأبدى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفضه التام رحيل اللاعب أو التفكير في التفريط بخدماته، خاصةً أنه من الأعمدة الرئيسية داخل التشكيل الأساسي السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي يتمسك بكل لاعبيه بالفترة المقبلة.



ويعد ديانج، واحد من أفضل لاعبي خط الوسط بالدوري المصري بالوقت الحالي، وحجز مكانه بشكل أساسي مع الفريق قبل توقف الدوري المصري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتعاقد الأهلي، مع أليو ديانج لمدة أربع مواسم قادمًا من صفوف مولودية الجزائر، خلال فترة الانتقالات الصيفية بالموسم الماضي.