أتلتيكو مدريد يفقد جواو فليكس ضد سيلتا فيجو

تأكد البرتغالي جواو فليكس نجم أتلتيكو مدريد عن مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو، والمقرر اقامتها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب الإصابة.









وقال نادي أتلتيكو في بيان رسمي: "خضع اللاعب البرتغالي لاختبارات طبية كشفت عن الإصابة، بعدما احتاج للمساعدة الطبية بسبب متاعب في منطقة الكاحل خلال مباراة الجمعة الماضي أمام مايوركا 3-0، التي لعب بها أساسياً، وغادر الملعب في الدقيقة 54 من عمر اللقاء بقرار فني، ليحل محله الأرجنتيني أنخل كوريا".







وهكذا ينضم جواو إلى دييغو كوستا الذي سيغب عن مواجهة سلتا للإيقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بينما باتت مشاركة ماريو هيرموسو، والبرتغالي فيليبي مونتيرو محل شكوك، بسبب متاعب بدنية حرمتهما من اللعب في المباراة الأخيرة.